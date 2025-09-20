Ферстаппен з шаленим відривом завоював поул на Гран-Прі Азербайджану
Максу не було рівних у кваліфікації в Баку
близько 1 години тому
Фото: Формула-1
У Баку відбулася кваліфікація Гран-Прі Азербайджану.
Поул завоював чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен. Лідер Red Bull проїхав шикарне коло, випередивши суперників на півсекунди та більше. Відзначимо, що з переднього ряду також стартуватиме гонщик Williams Карлос Сайнс. Претенденти ж на титул Ландо Норріс та Оскар Піастрі зайняли тільки 7 та 9 місця відповідно.
Кваліфікація Гран-Прі Азербайджану: