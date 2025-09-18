Red Bull визначився з напарником Ферстаппена на сезон-2026
«Червоні бики» будуть проводити чергові зміни
близько 1 години тому
Фото: Формула-1
Red Bull визначився з другим пілотом у боліді команди на сезон-2026, повідомляє auto-motor-und-sport.de.
За інформацією джерела, напарником Макса Ферстаппена стане гонщик Ісак Хаджар. Франко-алжирський пілот буде переведений з сестринської команди Racing Bulls. У той же час і RB планують суттєві зміни складу. Одне місце у кокпіті займе пілот молодіжної програми Red Bull Арвід Ліндблад, у той час як на друге претендують Юкі Цунода та Ліам Лоусон.
У Ferrari відповіли, чи планують змінювати склад.