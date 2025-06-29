Денис Сєдашов

Британський гонщик команди McLaren Ландо Норріс став переможцем 11-го етапу Формули-1 сезону 2025, який відбувся в Австрії.

Норріс стартував із поула та втримав лідерство до самого фінішу. Другим фінішував його напарник і лідер чемпіонату — австралієць Оскар Піастрі (McLaren). Третє місце посів Шарль Леклер з Ferrari.

Для Норріса ця перемога стала третьою в сезоні, а його відставання від Піастрі в загальному заліку скоротилося до 15 очок.

Відзначимо, що перше коло гонки не обійшлося без інцидентів – через аварію не змогли продовдити змагання чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен (Red Bull) та Кімі Антонеллі (Mercedes).

Ландо Норріс виграв поул на Гран-прі Австрії – найкраще коло з великим відривом.

Наступний етап Формули-1 відбудеться 4-6 липня на трасі Сільверстоун у Великій Британії.