Катастрофа для Red Bull. Ферстаппен зійшов, Норріс — переможець Гран-прі Австрії
Британський пілот McLaren здобув третю перемогу в сезоні
близько 1 години тому
Британський гонщик команди McLaren Ландо Норріс став переможцем 11-го етапу Формули-1 сезону 2025, який відбувся в Австрії.
Норріс стартував із поула та втримав лідерство до самого фінішу. Другим фінішував його напарник і лідер чемпіонату — австралієць Оскар Піастрі (McLaren). Третє місце посів Шарль Леклер з Ferrari.
Для Норріса ця перемога стала третьою в сезоні, а його відставання від Піастрі в загальному заліку скоротилося до 15 очок.
Відзначимо, що перше коло гонки не обійшлося без інцидентів – через аварію не змогли продовдити змагання чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен (Red Bull) та Кімі Антонеллі (Mercedes).
Ландо Норріс виграв поул на Гран-прі Австрії – найкраще коло з великим відривом.
Наступний етап Формули-1 відбудеться 4-6 липня на трасі Сільверстоун у Великій Британії.