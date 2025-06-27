Керівник Red Bull Крістіан Хорнер оцінив Юкі Цуноду на тлі Макса Ферстаппена. Слова функціонера наводить f1analytic.com:

Після того, як Юкі приєднався до нашої команди, він із самого початку впевнено почував себе за кермом боліда. Однак, як на мене, інцидент в Імолі вплинув на його впевненість у собі.

І, судячи з показників, які ми бачимо, Цунода справді близький до Макса. Сподіваюся, що з часом Юкі стане більш впевненим у собі і буде ще кращим у Гран-Прі.