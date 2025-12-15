Менеджер Макса Ферстаппена Раймонд Вермюлен висловився про боротьбу нідерландця за титул у сезоні-2025. Вермюлена цитує f1analytic.com:

Штраф у Барселоні? Можна сказати, що Кімі (Антонеллі) вибив Макса в Австрії. І можна згадати слабкий виступ у Будапешті (Ферстаппен фінішував дев'ятим).

Але подивіться на Ландо – він мав схід у Зандворті. Такий спорт, у якому ми беремо участь. На папері, якщо просто набирати очки, то звичайно можна прикинути, що ми могли виграти. Але, правду кажучи, ми програли на початку сезону. Макс дуже часто був залишений сам на себе.