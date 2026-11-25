У Лас-Вегасі відбулася божевільна гонка, і чудово, що вдалося здобути перемогу. Траса в Досі зовсім інша: на ній є складні повороти, а також багато швидкісних віражів і плавних ділянок. Така конфігурація підходить боліду, який добре поводиться у швидких поворотах.

Робота з шинами в Катарі завжди відіграє велику роль, особливо з урахуванням обмеження у 27 кіл на комплект. Шини зазнають високого навантаження, тому нам потрібно ретельно продумати стратегію та якомога краще розібратися в їхній поведінці.

В останніх гонках ми показували стабільні й сильні результати, і команда виконала чудову роботу в цьому сезоні. Раніше на цій трасі ми досягали успіхів, але за нового регламенту складно передбачити, як складеться вікенд. Наша мета, як і раніше, — третє місце в Кубку конструкторов, тому нам потрібно зберегти поточну форму у двох останніх гонках сезону.