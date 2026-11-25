Ферстаппен — про Гран-прі Катару: «Нам потрібно ретельно продумати стратегію»
Пілот Red Bull виділив ключовий фактор успіху на передостанньому етапі
Пілот Red Bull Макс Ферстаппен розповів про підготовку до передостаннього етапу сезону Формули-1 — Гран-прі Катару.
За словами Ферстаппена, успіх на цій трасі напряму залежить від поведінки боліда у швидкісних віражах і грамотної стратегії піт-стопів в умовах ліміту кіл на один комплект шин. Слова наводить пресслужба Red Bull.
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У Лас-Вегасі відбулася божевільна гонка, і чудово, що вдалося здобути перемогу. Траса в Досі зовсім інша: на ній є складні повороти, а також багато швидкісних віражів і плавних ділянок. Така конфігурація підходить боліду, який добре поводиться у швидких поворотах.
Робота з шинами в Катарі завжди відіграє велику роль, особливо з урахуванням обмеження у 27 кіл на комплект. Шини зазнають високого навантаження, тому нам потрібно ретельно продумати стратегію та якомога краще розібратися в їхній поведінці.
В останніх гонках ми показували стабільні й сильні результати, і команда виконала чудову роботу в цьому сезоні. Раніше на цій трасі ми досягали успіхів, але за нового регламенту складно передбачити, як складеться вікенд. Наша мета, як і раніше, — третє місце в Кубку конструкторов, тому нам потрібно зберегти поточну форму у двох останніх гонках сезону.
Ферстаппен виграв Гран-прі Лас-Вегаса. Норріс і Піастрі — на подіумі.
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