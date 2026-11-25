Колишній нападник збірної України та київського Динамо Артем Мілевський в інтерв'ю Sport.ua оцінив шанси Шахтаря на перемогу над Фенербахче в п'ятому турі Ліги чемпіонів.

«Очікую на матч з елементами авантюри. Точно є великий острах за захист Шахтаря, який зірками Фенербахче буде добре тероризований.

Питання в тому, чи вдасться «гірникам» забити більше, ніж пропустити. Якщо хочуть далі бути в Лізі чемпіонів – то мусять. Ризикну все ж поставити на перемогу Шахтаря і тотал більше 2.5», – сказав Мілевський.