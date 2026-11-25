Мілевський дав прогноз на матч Ліги чемпіонів Шахтар – Фенербахче
Експерт вірить в успіх «гірників»
Колишній нападник збірної України та київського Динамо Артем Мілевський в інтерв'ю Sport.ua оцінив шанси Шахтаря на перемогу над Фенербахче в п'ятому турі Ліги чемпіонів.
«Очікую на матч з елементами авантюри. Точно є великий острах за захист Шахтаря, який зірками Фенербахче буде добре тероризований.
Питання в тому, чи вдасться «гірникам» забити більше, ніж пропустити. Якщо хочуть далі бути в Лізі чемпіонів – то мусять. Ризикну все ж поставити на перемогу Шахтаря і тотал більше 2.5», – сказав Мілевський.
Сьогодні Шахтар зустрінеться з Фенербахче в п'ятому турі основного етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок відбудеться на стадіоні «Стемфорд Бридж» в Лондоні та розпочнеться о 22:00.
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Після чотирьох турів «гірники» посідають 24-е місце в загальній таблиці з чотирма очками, а Фенербахче йде 22-м, маючи п'ять балів.
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