Шахтар – Фенербахче. Де дивитися трансляцію матчу Ліги чемпіонів
Поєдинок пройде в Лондоні
Сьогодні в рамках п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів заплановано проведення поєдинку між донецьким Шахтарем та турецьким Фенербахче.
Де дивитися матч Шахтар – Фенербахче
- Матч буде зіграно на стадіоні «Стемфорд Брідж» (Лондон, Велика Британія)
- Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.
- У прямому ефірі гру можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO, телеканал «Футбол 1».
- Для перегляду необхідно мати активними передплати Оптимальна, Максимальна чи MEGOPACK XL.
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Після чотирьох турів «гірники» посідають 24-е місце в загальній таблиці з чотирма очками, а Фенербахче йде 22-м, маючи п'ять балів.
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