Денис Сєдашов

Пілот Red Bull Макс Ферстаппен прокоментував своє п’яте місце на етапі Формули-1 у Сільверстоуні. За його словами, з огляду на технічні труднощі, це був максимум, на який можна було розраховувати. Слова наводить racingnews365.

Чесно кажучи, я не знав, чого очікувати від цієї гонки. Вона була дуже складною з першого ж кола. Було важко знайти правильний баланс між повільними та швидкими поворотами – мені так і не вдалося цього зробити. Макс Ферстаппен

Також нідерландець відзначив надмірний знос проміжних шин на боліді Red Bull, який, за його словами, був набагато сильнішим, ніж у конкурентів з McLaren.

У цьому компоненті вони знову були просто на іншому рівні. Макс Ферстаппен

Норріс здобув перемогу на домашньому Гран-прі Великої Британії.