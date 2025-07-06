Норріс здобув перемогу на домашньому Гран-прі Великої Британії
Другий Піастрі, а третій – Хюлькенберг
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Пілот команди McLaren Ландо Норріс виграв Гран-прі Великої Британії.
Другу сходинку посів австралієць Оскар Піастрі, лідер загального заліку та напарник переможця. Третім фінішував німецький пілот команди Kick Sauber — Ніко Хюлькенберг. Для німця цей подіум став першим у кар'єрі.
Семиразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон (Ferrari), завершив гонку на четвертому місці. Чинний чемпіон світу та чотириразовий володар титулу — Макс Ферстаппен із Red Bull — приїхав п’ятим.
Ферстаппен – найшвидший у кваліфікації Гран-прі Великої Британії.