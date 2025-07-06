Норріс – про тріумф у Сільверстоуні: «Саме про це я мріяв»
Пілот McLaren назвав підтримку трибун ключовим фактором успіху
близько 1 години тому
Пілот McLaren Ландо Норріс в інтерв'ю після гонки емоційно прокоментував свою першу перемогу на Гран-прі Великої Британії.
Це неймовірно! Саме про таке я мріяв. Це все, чого я хотів, окрім, звісно, титулу чемпіона світу. Дуже пишаюся цією перемогою. Саме тут для мене все почалося, і я щасливий, що отримав свій шанс.
За словами британця, підтримка рідних трибун відіграла важливу роль у важкій, але пам’ятній гонці:
Найголовніше — не зіпсувати все. Це правило номер один. На останніх колах я навіть дозволив собі поглянути на трибуни, щоб насолодитися моментом. Можливо, таке більше не повториться — хоча я дуже на це сподіваюся. Але такі миті залишаються з тобою назавжди.
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