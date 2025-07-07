Пілот Kick Sauber Ніко Хюлькенберг висловився про завоювання подіуму на Гран-Прі Великої Британії. Слова німця наводить f1analytic.com:

Чудові відчуття. Давно я до цього йшов, чи не так? Але я завжди знав, що ми на це здатні, що в мені десь глибоко є ці необхідні якості. І що за перегони! Адже мені довелося прориватися практично з останнього місця.

Чесно кажучи, я важко вірю в те, що відбувається. Я не до кінця розумію, як все це трапилося, але зрозуміло, що це була божевільна гонка в мінливих умовах.

Більшість гонки потрібно було боротися за виживання. Думаю, ми дуже правильно діяли – вчасно приймали правильні рішення, переходили на правильні типи шин, не допускали помилок. Все це просто неймовірно.

Я не вірив у те, що відбувається аж до останнього піт-стопу, але потім, коли я почув, що за рахунок цього зайвого кола ми змогли створити від Льюїса Хемілтона досить великий відрив, я подумав: «Ну гаразд, все й справді складається непогано, тепер є можливість трохи видихнути».

Але потім Льюїс почав наздоганяти мене досить швидкими темпами, тож тиск я відчував. Гонка була дуже напруженою, але ми не здригнулися, не наробили помилок, і я дуже, дуже радий цьому результату.

Я був упевнений, що Льюїс перед рідними трибунами точно викладеться на абсолютному максимумі, і я подумав: «Хлопці, вибачте, але це ще мій день». Мені треба було протриматись. Я дуже щасливий.