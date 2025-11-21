Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен висловився про завершення сезону-2025. Пілота Red Bull цитує gpblog.com:

Бразилія була для нас особливою гонкою, я не думав, що подіум можливий, але це справді був неймовірний поворот команди, який показує, що ми ніколи не здаємося.

Ми прямуємо до останнього останніх трьох вікендів, які будуть йти один за одним – це останній відрізок до кінця сезону. Ми спробуємо виступити якнайкраще та продовжуватимемо наполегливо працювати, оскільки нам нема чого втрачати. ​​У Вегасі швидка траса, тут низька притискна сила, а температура цього тижня виглядає досить низькою, тому нам потрібно буде добре попрацювати з гумою.

У нас чудові спогади на цій трасі, виграш чемпіонату тут (у Вегасі) минулого року. Тому, сподіваємося, у неділю ми також матимемо ще один позитивний виступ.