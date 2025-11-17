Керівник McLaren розкритикував Макса Ферстаппена за агресивну поведінку на трасі
Зак Браун висловив критику на адресу чотириразового чемпіона світу
9 хвилин тому
Виконавчий директор McLaren Зак Браун висловив критичну думку щодо чотириразового чемпіона світу Формули-1 Макса Ферстаппена з Red Bull. Слова наводить The Telegraph.
За словами Брауна, Ферстаппен іноді буває надто агресивним на трасі:
Я не хочу применшувати досягнення Макса — він чотириразовий чемпіон світу. Але іноді він поводиться як хуліган, занадто агресивно на трасі. Його високомерність іноді проявляється. Якщо подивитися на величних чемпіонів Формули-1, у багатьох з них було трохи подібного — трохи самовпевненості. Вони вміли виставляти «лікті».
Браун зазначив, що Ферстаппен часом виходить за межі дозволеного під час гонок:
Деякі його атаки та обгони були надто агресивними.
