Ферстаппен оцінив шанси на титул: «Нам потрібна велика вдача»
Пілот Red Bull зазначив, що відставання у чемпіонаті значне
близько 19 годин тому
Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен оцінив свої шанси на титул за три етапи до завершення сезону.
28-річний нідерландський пілот Red Bull визнав, що відставання у чемпіонаті залишається значним, а шанси на чемпіонство — мінімальними. Слова наводить RaceFans.
Відрив дуже великий, але я намагаюся про це не думати — від мене вже мало що залежить. Нам потрібна велика удача, щоб узагалі мати шанс. Загалом сезон був непоганим: щороку намагаєшся бути кращим, стабільнішим і максимально реалізовувати можливості. Більшу частину часу нам це вдавалося, і я задоволений.
Водночас він визнав, що команда не показала рівня, який дозволив би боротися за титул.
Це не той рівень, на якому я хотів би бути. Якби ми виступали краще, то реально боролися б за чемпіонство. Звісно, я насолоджувався перемогами та яскравими моментами, але були й непрості етапи.
Ферстаппен назвав єдиний невдалий етап у сезоні-2025.