Ферстаппен – про тактику суперників у боротьбі за чемпіонство: «Ви продасте свою душу»
Макс зізнався, що не вчинив би так, як Піастрі
31 хвилину тому
Фото: Getty Images
Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен висловився про дії McLaren у боротьбі за чемпіонство у сезоні-2025. Пілота Red Bull цитує f1analytic.com:
Пропустив би я партнера, як це зробив Піастрі? Звісно, ні. Якщо ви зробите це хоча б раз без вагомих причин, ви продасте свою душу.
Команда зможе робити з вами все, що захоче. І не забуватимемо: Піастрі був у самому центрі боротьби за титул.
Ферстаппен відповів, коли залишить Red Bull.
Поділитись