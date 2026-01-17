Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен висловився про дії McLaren у боротьбі за чемпіонство у сезоні-2025. Пілота Red Bull цитує f1analytic.com:

Пропустив би я партнера, як це зробив Піастрі? Звісно, ​​ні. Якщо ви зробите це хоча б раз без вагомих причин, ви продасте свою душу.

Команда зможе робити з вами все, що захоче. І не забуватимемо: Піастрі був у самому центрі боротьби за титул.