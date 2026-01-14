Контракт Ферстаппена дозволяє йому покинути Red Bull у 2026 році
Угода Макса з Red Bull передбачає кілька пунктів дострокового розірвання
близько 1 години тому
Чотириразовий чемпіон світу Формули-1 Макс Ферстаппен може залишити Red Bull після завершення сезону-2026.
Як повідомляє німецьке видання Bild, у контракті нідерландського пілота, який чинний до кінця 2028 року, прописані спеціальні умови дострокового розірвання угоди.
Зокрема, Ферстаппен має право в односторонньому порядку припинити співпрацю з командою наприкінці 2026 року, якщо після літньої перерви він не входитиме до топ-2 загального заліку чемпіонату.
За інформацією джерела, ці умови були узгоджені під час підписання контракту тодішнім радником Red Bull Гельмутом Марко та викликали невдоволення всередині команди.
Ферстаппен визнав паралелі з Шумахером, але відкинув гонитву за рекордами.