Новачок Red Bull назвав головну особливість пілотування Ферстаппена
Хаджар відзначив наявність природного таланту у Макса
близько 1 години тому
Фото: Red Bull
Новачок Red Bull Ісак Хаджар пояснив, у чому особливість керування болідом чотириразового чемпіона Ф-1 Макса Ферстаппена. Француза цитує f1analytic.com:
Як тільки Ферстаппен сідає в машину, відразу помічаєш поєднання його природного таланту і того, що за 11 років у Формулі 1 він нагромадив величезний досвід.
Коли він за кермом, створюється відчуття, що він веде болід Формули 1 ніби карт, – ось у чому різниця.
