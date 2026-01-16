Новачок Red Bull Ісак Хаджар пояснив, у чому особливість керування болідом чотириразового чемпіона Ф-1 Макса Ферстаппена. Француза цитує f1analytic.com:

Як тільки Ферстаппен сідає в машину, відразу помічаєш поєднання його природного таланту і того, що за 11 років у Формулі 1 він нагромадив величезний досвід.

Коли він за кермом, створюється відчуття, що він веде болід Формули 1 ніби карт, – ось у чому різниця.