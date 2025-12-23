Феттель назвав головний секрет успіху Ферстаппена у Формулі-1
Чотириразовий чемпіон Формули-1 відзначив еволюцію поведінки пілота Red Bull
близько 1 години тому
Чотириразовий чемпіон Формули-1 Себастьян Феттель поділився думкою про те, що лежить в основі успіхів пілота Red Bull Макса Ферстаппена.
За словами німця, вирішальним фактором є холоднокровність нідерландця та його вміння справлятися з тиском у ключові моменти. Слова наводить Autosport.
Ключовий інгредієнт успіху Макса — його холоднокровність. У моменти, коли це справді важливо, він зберігає спокій і майже не помиляється. Тиск ми відчуваємо всі, уникнути цього неможливо, але Макс уміє знайти в голові місце, де може відкинути його вбік і зосередитися на головному. Якщо порівняти Ферстаппена в молоді роки і зараз, видно, наскільки зрілішою стала його поведінка.
У Red Bull зізналися, чи не бояться відходу Ферстаппена.