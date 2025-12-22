Пілот Mercedes Джордж Рассел заявив, що хоче виступати в одній команді з Максом Ферстаппеном, щоб боротися з найкращим пілотом у Формулі-1. Британця цитує f1analytic.com:

Упевнений, мені під силу боротися з найкращими пілотами у сучасній Формулі-1. І тепер золотим стандартом є Макс Ферстаппен. Я ладен поборотися з ним.

У пелотоні немає іншого такого пілота, з яким так сильно хотів би опинитися в одній команді. Навіщо? Щоб показати, наскільки я сильний.