Денис Сєдашов

Пілот Red Bull і чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен у подкасті Talking Bull поділився думками про поразку у боротьбі за титул у 2025 році та власне ставлення до життя.

Люди часто сприймають життя надто серйозно. Так, для нашої професії важливо добиватися успіху і виступати на високому рівні, але це можна робити до 40 років — і навіть це не середній показник. Потрібно бути справді видатним пілотом, щоб продовжувати довше. Макс Ферстаппен

Він додав, що після кар’єри у гонках у людини ще багато часу, щоб отримувати задоволення від іншого.

Коли мені буде 50 чи 60 років, думаєте, мене буде хвилювати, скільки титулів я виграв — чотири чи сім? Це вже не змінить того, чим я займатимуся. Тому я намагаюся бути розслабленим і не нервувати. Стрес — дуже шкідливий, він скорочує життя. Так що я планую прожити до 250 років. Макс Ферстаппен

