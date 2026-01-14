Гонщик Audi Габріель Бортолето пригадав поради від чотириразового чемпіона Формули-1 Макса Ферстаппена. Бразильця цитує f1analytic.com:

Він дав мені багато порад, важко вибрати одну. Але давайте візьмемо ту, що я чув нещодавно. У свій дебютний сезон я припустився багато помилок – і мені не потрібно дуже переживати, якщо я помиляюся.

Саме за рахунок помилок ти стаєш кращим. Усі їх роблять. Не треба через це вбиватися, оскільки вони все одно траплятимуться. Потрібно просто отримати уроки і рушити далі.

Це досить прості слова, які багато хто говорить – але коли ти їх чуєш з вуст людини, яка стільки досягла, це означає набагато більше.