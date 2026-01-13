Денис Сєдашов

Чотириразовий чемпіон світу Формули-1 і пілот Red Bull Макс Ферстаппен прокоментував порівняння себе з легендарним семиразовим чемпіоном світу Міхаелем Шумахером, окресливши спільні риси та ключові відмінності між ними.

За словами Ферстаппена, він справді бачить певні паралелі зі стилем Шумахера на трасі, однак наголошує, що його особисті пріоритети виходять за межі спортивних досягнень. Слова наводить Blick.

Він був гонщиком, який невпинно працював і віддавав усі сили. Для нього важливою була лише перемога, незалежно від того, яким шляхом вона була здобута. На трасі він був, як і я, повністю зосередженим. Водночас удома він дбав про свою сім’ю й приділяв їй належну увагу. Так, на трасі та в особистому житті я бачу паралелі з Міхаелем Шумахером. Але після більш ніж 230 гонок моя мета, звісно, не полягає в тому, щоб здобути сім чемпіонських титулів. Для мене немає нічого важливішого за мою сім’ю та дітей. Макс Ферстаппен

Перес назвав головний недолік Ферстаппена.