Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен в інтерв’ю F1 TV висловився про виступ у спринт кваліфікації на Гран-Прі Катару, де пілот Red Bull фінішував шостим:

Все було не дуже добре з першого кола. Болід занадто підстрибуквав та була дуже агресивна недостатня поворотність, яка на високій швидкості переходила в надмірну поворотність.

Це все не підходить для швидкої їзди. Ми були зосереджені. Ми намагалися змінити кілька речей протягом кваліфікації, але нічого не дало результату.

Ми змінили кілька речей після першої практики, але це не спрацювало, тому нам потрібно зрозуміти, як діяти.

З таким балансом ніяких веселощів я не очікую. Гадаю, у спринті буде більше спроба вижити та внести деякі зміни перед кваліфікацією до основної гонки.