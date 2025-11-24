Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен висловився про ситуацію у McLaren на тлі боротьби Ландо Норріса та Оскара Піастрі за чемпіонство. Пілота Red Bull цитує f1analytic.com:

Ситуація з Піастрі у McLaren? Чесно кажучи, я не маю пояснення. Я вважаю це дуже дивним. Я не очікував, що все так обернеться, хоча це не моя проблема. Але гадаю, це пов'язано з тим, як вони працюють як команда. Це не те, як влаштовано у нас. Але це нормально, кожен має свій підхід. У цьому немає нічого поганого, але в цьому плані я трохи інший.

Я не знаю, що сталося чи не сталося, тому мені важко судити. Але, напевно, я був би трохи роздратований, якби йшов так далеко попереду і раптом виявився так далеко позаду.