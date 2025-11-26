«Я не збираюся через це плакати». Ферстаппен — про можливу втрату титулу
Пілот Red Bull визнає, що для п’ятого поспіль титулу потрібен сприятливий збіг
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Пілот Red Bull Макс Ферстаппен заявив, що не переживатиме у разі втрати шансів на титул чемпіона Формули-1 у нинішньому сезоні. Слова наводить Racing News 365.
Чотириразовий чемпіон спокійно оцінив свої перспективи в боротьбі за п’яте поспіль звання.
Ні, я все одно поїду у відпустку. Я вмію правильно розставляти пріоритети й відпускати ситуації. Не збираюся через це плакати.
