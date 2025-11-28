Піастрі виграв спринт-кваліфікацію Гран-прі Катару
Льюїс Хемілтон несподівано став лише 18-м
1 день тому
Фото: Getty Images
Пілот McLaren Оскар Піастрі виграв спринт-кваліфікацію Гран-прі Катару. Другий час показав Джордж Расселл з Mercedes, а третій — напарник переможця та лідер загального заліку Ландо Норріс.
Чинний чотириразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен з Red Bull завершив сесію лише на шостому місці. Семиразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон з Mercedes став лише 18-м.
