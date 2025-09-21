Олег Шумейко

У Баку відбувся Гран-Прі Азербайджану. Переможцем гонки став чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен. Лідер Red Bull виграв заїзд з «Великим шоломом» – старт з поулу, лідирував на всіх колах, найшвидше коло та перемога.

Також до подіуму дісталися Джордж Рассел та Карлос Сайнс. Італієць приніс перший фініш у топ-3 для Williams з 2021 року.

Лідер особистого заліку Оскар Піастрі вилетів на старті гонки – спочатку пілот McLaren здійснив фальстарт, а згодом полетів у бар’єр.

Drama on the first lap! 😵



Here's Piastri heading into the wall and out of the race ❌#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/SN9cCVjSGL — Formula 1 (@F1) September 21, 2025

Топ-10 Гран-Прі Азербайджану: