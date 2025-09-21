Ферстаппен виграв Гран-Прі Азербайджану, лідер чемпіонату двічі помилився та вилетів
Сайнс приніс Williams перший подіум з 2021 року
близько 2 годин тому
Фото: Формула-1
У Баку відбувся Гран-Прі Азербайджану. Переможцем гонки став чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен. Лідер Red Bull виграв заїзд з «Великим шоломом» – старт з поулу, лідирував на всіх колах, найшвидше коло та перемога.
Також до подіуму дісталися Джордж Рассел та Карлос Сайнс. Італієць приніс перший фініш у топ-3 для Williams з 2021 року.
Лідер особистого заліку Оскар Піастрі вилетів на старті гонки – спочатку пілот McLaren здійснив фальстарт, а згодом полетів у бар’єр.
Топ-10 Гран-Прі Азербайджану: