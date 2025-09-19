Ландо Норріс висловився про боротьбу за титул у сезоні-2025 з товаришем за McLaren Оскаром Піастрі. Британця цитує f1analytic.com:

Я ніколи не любив використовувати досвід як виправдання, але зрештою розумієш, що саме він дає тобі знання. Це і є моя перевага перед Оскаром. При цьому він ні в чому не поступається – ні в швидкості, ні в таланті, ні в умінні.

Я знаю, проти кого виступаю: проти хлопця, який так само швидкий, як я, і при цьому неймовірно спокійний. Іноді мені здається, що на його тлі я виглядаю надто емоційним.