Денис Сєдашов

Чотириразовий чемпіон Формули-1 у складі Red Bull Макс Ферстаппен розповів про свою головну мотивацію в «королівських перегонах», наголосивши, що виходить на старт виключно заради перемог.

Нідерландський пілот зізнався: участь без боротьби за найвищі місця не приносить йому задоволення, тож він завжди ставить перед собою максимальні цілі. Слова наводить Yahoo Sports.

Я тут лише для того, щоб перемагати, а не просто брати участь. Інакше це втрачає сенс і перестає приносити задоволення. Саме до цього я завжди прагну — і наразі в мене це справді добре виходить. Макс Ферстаппен

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону чемпіонату Формули-1 гонщик із Нідерландів посів друге місце в особистому заліку.

