Олег Гончар

Російський боксер надважкої ваги Арсланбек Махмудов висловив упевненість, що зможе завоювати симпатії британської публіки після майбутнього бою з Тайсоном Ф’юрі.

Махмудов нагадав уболівальникам у Великій Британії, що перед поєдинком із Дейвом Алленом уже заявляв про намір сподобатися місцевій аудиторії. Тепер він повторив цю тезу, підкресливши, що після зустрічі з Ф’юрі його підтримка серед британців лише зросте.

«Привіт, фанати з Великої Британії, ви пам’ятаєте, як перед боєм з Дейвом Алленом я сказав, що ви полюбите мене? Я скажу це знову: після бою з Тайсоном Ф’юрі ви полюбите мене ще більше». Арсланбек Махмудов

Бій між Ф’юрі та Махмудовим запланований на 11 квітня. Поєдинок відбудеться на арені Tottenham Hotspur Stadium у Лондоні.