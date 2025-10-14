Шумахер: «Рассела зачепило, коли Mercedes загравав з Ферстаппеном»
Ральф вважає, що у команді присутня напруга
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Експілот Формули-1 Ральф Шумахер висловився про стан справ у Mercedes на тлі затяжних переговорів про новий контракт Джорджа Рассела. Німця цитує f1analytic.com:
Ходять чутки, що Расселл більше не хоче, щоб Тото брав участь у його справах. Як пілота його, гадаю, трохи зачепило, коли Mercedes публічно загравав з Максом Ферстаппеном, відсунувши його на другий план.
Складалося таке відчуття. Отже, на мою думку, напруга дійсно була присутня.
Нагадаємо, що McLaren достроково виграв Кубок конструкторів Формули-1 сезону-2025.