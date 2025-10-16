Колишній пілот Формули-1 Мік Шумахер в інтерв`ю офіційному сайту IndyCar заявив про можливість продовження кар`єри в американській гоночній серії:

У всіх нас є кілька днів і тижнів, щоб подумати про це та подивитися, які можливості є на майбутнє. IndyCar найближче підходить до того, що я все ще можу брати участь у гонках, я не можу повернутися до (Формули-2), тому що я виграв чемпіонат. IndyCar може бути хорошим варіантом.

Очевидно, що моєю метою останні кілька років було повернутися до Формули-1, але цей варіант не відкрився цього року чи в попередні роки. Тож у певний момент я хочу знову брати участь у гонках на автомобілях з відкритими колесами, і тому (варіант з IndyCar) є хорошим.

Рішення про співпрацю приймають обидві сторони. Очевидно, що на даний момент воно здебільшого на моєму боці, тому що я маю зрозуміти, чи хочу я брати участь (в IndyCar).

Я зацікавлений у виступах на овальних треках. Міг би так само добре їздити, як і на колових. Я думаю, що було б неправильно брати участь лише в одній частині (гонок чемпіонату). Якби я мав присвятити себе (IndyCar), я б хотів повністю зануритися на повну.

Я хочу насолоджуватися гонками, і для цього я хочу знайти місце, де я почуватимуся як вдома. Я не кажу, що Європа, WEC чи будь-який інший чемпіонат не є такими, але я відчуваю, що, можливо, гонки (у відкритих колесах) – це завжди те, чим я хотів займатися.

Відзначимо, що на автодромі «Індіанаполіс Мотор Спідвей» Мік провів тестові заїзди за представників IndyCar Rahal Letterman Lanigan.