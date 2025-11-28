«Все склалося не так, як хотів». Леклер чесно оцінив сезон
Пілот підкреслив, що зберігає сильну мотивацію та не збирається знижувати планку
2 днi тому
Фото: Getty Images
Пілот Ferrari Шарль Леклер підбив підсумки свого виступу в нинішньому сезоні та визнав, що він виявився значно важчим, ніж очікував. Слова наводить сайт Ф1.
Це був особливо складний сезон, оскільки у другій половині минулого року ми набрали хід, здається, я був пілотом, який здобув найбільше очок. На першу половину цього сезону я виходив із великими надіями, але все склалося інакше, ніж я хотів. Так пройшов цей рік, але це не позбавляє мене мотивації. Сезон вийшов важким, але я й надалі намагаюся досягти чогось особливого.
