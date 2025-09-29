Гонщик пережив жахливу аварію на NASCAR у Канзасі
Сміт врізався у відбійник і перекинувся
близько 3 годин тому
На етапі Hollywood Casino 400 серії NASCAR Cup у Канзасі сталася серйозна аварія за участю Зейна Сміта.
Наприкінці гонки його автомобіль після контакту з Джоном Хантером Немечеком врізався у відбійник, перекинувся та проїхав по трасі догори колесами.
На щастя, Сміт не постраждав. Перегони призупинили червоними прапорами для прибирання уламків.
