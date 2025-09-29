Денис Сєдашов

На етапі Hollywood Casino 400 серії NASCAR Cup у Канзасі сталася серйозна аварія за участю Зейна Сміта.

Наприкінці гонки його автомобіль після контакту з Джоном Хантером Немечеком врізався у відбійник, перекинувся та проїхав по трасі догори колесами.

This camera angle of Zane Smith’s crash just now is absolutely insane.



pic.twitter.com/BAzFV99sCg — Colin Dunlap (@colin_dunlap) September 28, 2025

На щастя, Сміт не постраждав. Перегони призупинили червоними прапорами для прибирання уламків.

