Глава FIA закликав збалансувати спорт і бізнес у Формулі-1
За словами бен Сулайема, велика кількість етапів виснажує команди
близько 8 годин тому
Президент Міжнародної автомобільної федерації (FIA) Мохаммед бен Сулайем прокоментував ідею розширення календаря спринтерських гонок у Формулі-1. Слова наводить Motorsport.
З комерційної точки зору я розумію позицію Доменікалі, ми часто спілкуємося. Але завжди враховую додаткове навантаження на команди та персонал. Гонщики та команди й так багато часу проводять у дорозі, а велика кількість гонок виснажує.
Він підкреслив, що необхідно знайти баланс між спортивним та комерційним аспектами:
Якщо повністю фокусуватися на спорті, можна зіткнутися з комерційними проблемами, і навпаки. Обидві сторони мають бути збалансовані.
