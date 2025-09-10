Олег Гончар

Відомий німецький інженер Вольф Циммерманн, який розробляв новий двигун Ferrari для Формули-1 на наступний сезон, покине італійську команду, повідомляє F1 Technical News у соціальних мережах.

За чутками, Циммерманн може приєднатися до Audi, яка дебютує у Формулі-1 у 2026 році на базі команди Sauber. Разом із ним до німецького проєкту може перейти ще один інженер Ferrari — Ларс Шмідт.

Італійський журналіст Лео Турріні припустив, що відхід Циммерманна та Шмідта може бути пов’язаний або з сумнівами в перспективах нового двигуна Ferrari, або з впливом екс-керівника команди Маттіа Бінотто, який нині очолює проєкт Audi та працював із цими інженерами раніше.

Цей перехід є частиною підготовки Audi до дебюту, яка включає розробку власної силової установки та трансформацію Sauber у заводську команду.

