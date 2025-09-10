Мохаммед бен Сулайем балотуватиметься на другий термін президента FIA
Вибори очільника відбудуться 12 грудня у Ташкенті
Чинний президент Міжнародної автомобільної федерації (FIA) Мохаммед бен Сулайем офіційно оголосив, що знову балотуватиметься на цю посаду.
Вибори заплановані на 12 грудня в Ташкенті (Узбекистан), повідомляє PlanetF1.
Передвиборчу кампанію він розпочав під гаслом:
«Багато зроблено. Головне – попереду».
Суперником бен Сулайема може стати колишній стюард Формули-1 Тім Майєр, син екскерівника McLaren Тедді Майєра.
