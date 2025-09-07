Чемпіон Формули-1 Жак Вільньов висловився про боротьбу між Ландо Норрісом та Оскаром Піастрі. Слова представника Канади наводить f1analytic.com:

Ландо начебто аутсайдер, мисливець, я завжди вважав за краще цю позицію, тому що вона робить злим, агресивним. Ви повинні йти вперед. Це весело, це захопливо. Звичайно, це може бентежити, але треба діяти.

Ви повинні знищити свого партнера. Ви повинні показати йому, хто сильніший, і ви тут для того, щоб з'їсти його живцем. Ви йдете позаду, сховатися і втекти не вдасться. Ось який підхід вам потрібен.