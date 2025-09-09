Олег Гончар

7 вересня на Гран-прі Італії команда McLaren встановила новий командний рекорд за кількістю подіумів за сезон у Формулі-1, повідомляє Formula Aerodynamics.

Пілоти Ландо Норріс та Оскар Піастрі посіли друге і третє місця відповідно, поступившись лише Максу Ферстаппену. Цей подвійний подіум став 26-м і 27-м для McLaren у сезоні 2025 року, що перевищило попередній рекорд у 25 подіумів, встановлений Айртоном Сенною та Аленом Простом у 1988 році.

Сезон 2025 року став надзвичайно успішним для McLaren завдяки стабільним виступам і 12 перемогам.

Керівник команди Андреа Стелла зазначив, що траса Монца була викликом для боліда, але подвійний подіум став важливим кроком у боротьбі за чемпіонські титули.

Нагадаємо, McLaren отримає величезні кошти від нового титульного спонсора.