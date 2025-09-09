McLaren побив історичний рекорд за подіумами у Формулі-1
Норріс і Піастрі принесли команді 26-й та 27-й подіуми сезону
близько 2 годин тому
7 вересня на Гран-прі Італії команда McLaren встановила новий командний рекорд за кількістю подіумів за сезон у Формулі-1, повідомляє Formula Aerodynamics.
Пілоти Ландо Норріс та Оскар Піастрі посіли друге і третє місця відповідно, поступившись лише Максу Ферстаппену. Цей подвійний подіум став 26-м і 27-м для McLaren у сезоні 2025 року, що перевищило попередній рекорд у 25 подіумів, встановлений Айртоном Сенною та Аленом Простом у 1988 році.
Сезон 2025 року став надзвичайно успішним для McLaren завдяки стабільним виступам і 12 перемогам.
Керівник команди Андреа Стелла зазначив, що траса Монца була викликом для боліда, але подвійний подіум став важливим кроком у боротьбі за чемпіонські титули.
