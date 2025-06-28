Керівник Mercedes Тото Вольфф висловився про нинішню форму пілота Ferrari Льюїса Хемілтона. Слова функціонера наводить f1analytic.com:

Ми вже бачили деяку закономірність, яка полягає в тому, що Льюїсу на початку сезону потрібен деякий час. І потім у другій половині сезону він завжди дуже сильний.

Так що ніколи не списуйте Льюїса Хемілтона з рахунків.