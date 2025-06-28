Бос Mercedes: «Ніколи не списуйте Хемілтона з рахунків»
Вольфф вважає, що Льюїс додасть у другій половині сезону
близько 3 годин тому
Фото: Ferrari
Керівник Mercedes Тото Вольфф висловився про нинішню форму пілота Ferrari Льюїса Хемілтона. Слова функціонера наводить f1analytic.com:
Ми вже бачили деяку закономірність, яка полягає в тому, що Льюїсу на початку сезону потрібен деякий час. І потім у другій половині сезону він завжди дуже сильний.
Так що ніколи не списуйте Льюїса Хемілтона з рахунків.
Макс Ферстаппен не вважає, що зможе поборотися за чемпіонство.
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