Денис Сєдашов

Блискуча кваліфікація Ландо Норріса принесла йому поул-позишн на Гран-прі Австрії. Пілот McLaren показав приголомшливий результат – 0.521 секунди переваги над Шарлем Леклером на одному з найкоротших кіл сезону.

Оскар Піастрі, лідер чемпіонату, показав третій час, поступившись Норрісу ще 0.062 секунди. Льюїс Хемілтон став четвертим, а Джордж Расселл – п’ятим.

«Це було гарне коло, без сумніву. У першій спробі Q3 все було добре, але я знав, що можу ще додати. І зробив це», – прокоментував Норріс.

Це надзвичайно важливий успіх для Ландо після аварії в Канаді, де він зіткнувся з напарником. У чемпіонаті він відстає від Піастрі на 22 очки.

Шарль Леклер уперше з Монако стартуватиме з першого ряду:

«Ми привезли нові оновлення, які дійсно допомогли. Думаю, в гонці ми будемо ще кращими».

Піастрі був розчарований – через обертання П'єра Гаслі не зміг завершити вирішальне коло:

«У мене була швидкість, щоби фінішувати на першому ряду. Але день вийшов складним».

Невдало кваліфікувався і чинний чемпіон Макс Ферстаппен:

«Баланс машини був відсутній у кожному повороті. Ми не на рівні McLaren, і в кваліфікації це стало очевидно».

До топ-10 увійшли також: Габріел Бортоелето (Sauber), Кімі Антонеллі (Mercedes) та П'єр Гаслі (Alpine).

Гран-прі Австрії обіцяє захопливу боротьбу, адже три пілоти – Норріс, Піастрі та Леклер – мають високі шанси на перемогу.

Гонка відбудеться в неділю 29 червня. Старт – о 16:00 за Києвом.