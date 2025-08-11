Виконавчий директор Ferrari Фредерік Вассьор висловився в інтерв’ю офіційному сайту Формули-1 про шлях до повернення команди на вершину «Королеви автоспорту»:

Якщо подивитися на історію Формули-1, коли Крістіан (Хорнер) приєднався до Red Bull або коли Жан (Тодт) приєднався до Ferrari. Для всіх цих гарних історій успіху (потрібен був) час до першої перемоги.

Потрібно кілька років, щоб створити команду, залучити людей, яких ви хочете мати з собою, а потім також потрібен час для спільної роботи.

Це, мабуть, найкраще відчуття, коли у тебе є мета, і всі переконані, що ми можемо її досягти, ми можемо йти до неї і що ми всі рухаємося в одному напрямку.