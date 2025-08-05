Керівник Ferrari Фередрік Вассьор висловився про проблеми Шарля Леклера на Гран-Прі Угорщини, через які поул-сіттер завершив гонку четвертим. Слова француза наводить f1analytic.com:

Можливо, справа була у тиску у шинах. Але нам слід розібратися. Однак відрив був невеликий. Щоправда, на перших двох відрізках ми контролювали ситуацію, а першому навіть змогли трохи відірватися від Піастрі. На другому відрізку було важче, але ми зуміли утримати лідерство. На останньому відрізку ми мали двосекундне відставання від McLaren за темпом, і ми повністю програли гонку. Це дуже прикро, адже до того моменту ми їхали дуже добре, і Шарлю вдавалося лідирувати. Загалом ми мали розраховувати на набагато кращий результат.

Проблеми з шасі на 40-му колі? Так, так було. Але я думаю, що на 40-му колі це означає, що він все ще був на другому відрізку. А в нас проблема виникла на третьому відрізку.