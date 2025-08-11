Експілот Формули-1 Джонні Херберт висловився про ситуацію Льюїса Хемілтона у Ferrari. Слова експерта наводить f1analytic.com:

Ви відчуваєте ту саму впевненість, що й на початку кар'єри, а потім з'являються ці маленькі помилки. Все вже не так, як раніше, все змінюється, все стає трохи повільнішим, як і час реакції. Ті крихітні помилки, які трапляються, але вони, наприклад, сильніше впливають на його позицію на стартових ґратах. Ось тут і вступає в гру вік, і справа не в тому, що він з'являється в 30, або 35, або 38, або 40, або в певний час. Це залежить від гонщика і історично так було завжди. Але є один момент, особливо у Формулі-1, через швидкість, яку розвивають ці машини, адаптація до нової формули з її граунд-ефектом має велике значення.

Він, як і раніше, дуже мотивований. Можна було очікувати, що Льюїс у період свого розквіту скоригує свій стиль пілотажу з урахуванням проблем, що виникли. Раніше йому вдавалося досить легко, а зараз це не так просто. Так що так, вік безперечно позначився на ньому. Досі у нього був важкий рік, і цей спалах гніву в Угорщині, ймовірно, був симптомом одного з тих важких вікендів для нього. Він боровся щосили, але коли він дивиться, де знаходиться його товариш по команді, і бачить його на поул-позиції, то розуміє, наскільки величезна різниця між ними! Він дуже чесний, коли говорить, і дуже критичний до себе. І це його розчарування.