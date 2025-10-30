Керівник McLaren Андреа Стелла оцінив виступ пілотів команди Ландо Норріса та Оскара Піастрі на Гран-Прі Мексики. Слова функціонера наводить f1analytic.com:

Ландо ідеально стартував. Тут непросто утримати лідерство, бо пряма перед першим поворотом дуже довга. То була чудова робота з боку Ландо. Весь вікенд пройшов ідеально, ми максимально використовували потенціал, який був у машини. Було важливо показати, що у нас, як і раніше, є швидкість – особливо після кількох етапів, де ми не змогли повністю реалізувати потенціал боліду. Було важливо повернутись до перемог.

І ми отримали обнадійливі сигнали від Оскара: після невдалої кваліфікації ми разом з ним розібрали, що потрібно змінити в налаштуваннях машини, що він сам має скоригувати у своєму стилі пілотування.