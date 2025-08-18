Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон оцінив прогрес Ferrari. Британця цитує f1analytic.com:

Я думаю, що це дійсно позитивний момент, і ми все ще намагаємося отримати з нього користь… Думаю, що у нас є більше можливостей досягти хороших результатів цього сезону. Ми досі доробляємо болід.

Але Шарль чудово попрацював, піднявшись на подіум у Бельгії. Ми все ще не досягли темпу McLaren. Чи ми це робитимемо, поняття не маю. Я сподіваюся на це.