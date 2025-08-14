Колишній керівник Формули-1 Берні Екклстоун висловив сумнів у правильності рішення італійської команди Ferrari підписати контракт із семиразовим чемпіоном світу Льюїсом Хемілтоном. Наводить слова Sportskeeda

Я не можу сказати нічого поганого про персонал Ferrari. Але, на мою думку, команді потрібна людина, яка зможе привнести зміни, визначити правильний напрямок розвитку і досягти поставлених цілей.

Не впевнений, що обрати Льюїса бойовим пілотом було вірним рішенням. Так, він талановитий гонщик, але водночас займається політичними іграми — це характерно і для Ferrari, і для самого Хемілтона. Хоча, якщо він зуміє перезапустити свою кар’єру, це стане плюсом і для нього, і для команди.