Хемілтон пояснив, чому підписав контракт із Ferrari
За словами гонщика, команда має все необхідне, щоб досягати великих перемог
41 хвилину тому
Фото: Getty Images
Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон, який нині виступає за команду Ferrari, високо оцінив роботу колективу. Цитує Хемілтона GPblog.
Цього року реакція на зміни, які ми впровадили у всіх сферах, була неймовірною. Найбільше мене вражають пристрасть і бажання кожного розвиватися та ставати кращим. Вся команда постійно шукає нові шляхи для прогресу, і саме тому я впевнений, що у Ferrari є все необхідне для великих успіхів. Я щиро вірю в це — саме тому й підписав контракт з командою.
