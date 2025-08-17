Колишній пілот Формули-1 Ральф Шумахер висловився про Льюїса Хемілтона у Ferrari. Слова німця наводить f1analytic.com:

Перед початком сезону я попереджав, що ситуація у Ferrari може змінитися. Зараз зауважую, що у його поведінці багато емоцій. Льюїс критикує команду за зачиненими дверима і не справляється з машиною – це не приносить користі нікому.

Можливо, Хемілтон занадто старий, щоб адаптуватися до нового боліда, або він просто не справляється зі своєю роботою. Я вважаю, що рішення (про продовження контракту) щодо Леклера було ухвалено вже давно. Однак не думаю, що Хемілтон покине команду під час сезону.